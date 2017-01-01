أمير الرياض : المملكة تسير وفق رؤية طامحة

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الرياض- واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم.

وقال سموه بهذه المناسبة :” تطل علينا ذكرى البيعة ونحن نعيش في واحة من الأمن ورغد العيش، وأبناء الوطن من الجنود يسطرون ملاحم الفخر والبطولة في ميادين الشرف على حدود بلادنا، ورجال الدولة يرسمون ملامح العيش الرغيد والاقتصاد المتين وفق رؤية مكينة وسياسة حكيمة،

فتتسابق الإنجازات وتتعاظم المنجزات فتكبر الآمال ، وتزيد الطموحات، ونسابق الزمن بعقيدة راسخة، وقيادة حكيمة، تؤسس لغدٍ زاهر مشرق بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز الذي حمل الأمانة ، وتسلح بقوة إيمانه، وخطاه ثابتة، ونظراته ثاقبة، وبصيرته نافذة، وخطواته مدروسة ” .

وأضاف الأمير فيصل بن بندر :” إن المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز ،أيده الله، تسير نحو تحقيق مكانة اقتصادية متينة وفق رؤية نحو المستقبل طامحة، وميزانية نحو خير مقبل مبشرة تقودنا نحو مرحلة جديدة عنوانها العمل الجاد والتنظيم الدقيق والهدف الواضح “.

وأردف سموه ” عامان مضيا من الإنجاز رسم فيهما – حفظه الله – خطة الاجتياز بكل جدارة وامتياز، نجاح في الداخل، وإبهار في الخارج، حمل هم الوطن، وتحمل هم الأمة، وسيشهد التاريخ ويخلد لهذا القائد العظيم ما فعله للوطن في المقام الأول وما قدمه للإسلام والمسلمين في فترة وجيزة من أعمال ومواقف جليلة لتحقيق العدل ونشره في مختلف الأصعدة المحلية والدولية “، داعيا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ، وأن يحفظ الوطن آمنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين .