أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير بدر

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الرياض – واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر أمس صلاة الميت على صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل – رحمه الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدّى الصلاة مع سموه أخو الفقيد صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن , وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز ,

وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن العبدالله الفيصل , وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن محمد , وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز ,

وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن , وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , وأبناء الفقيد أصحاب السمو الأمراء (محمد ، وسعود ،وخالد) وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.