أمير الرياض يجتمع بسمو نائبه

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الرياض- واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اجتماعاً بمكتبه بقصر الحكم مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بعد أن باشر مهام عمله في الإمارة .

وخلال الاجتماع أوضح سمو الأمير فيصل بن بندر نهج العمل في إمارة منطقة الرياض ومتابعة القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها سيراً على ما أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في استراتيجيات العمل.

من جهته أعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن بالغ شكره وامتنانه للأمير فيصل بن بندر , وقال: ” نستمد العون بعد الله من توجيهات سموكم وخبرتكم الطويلة في إمارات مناطق المملكة، ونسأل الله عز وجل أن نكون خير عون وسند لكم ، لخدمة الدين ثم الملك والوطن”.

حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود .