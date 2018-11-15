أمير الرياض يدشن برنامج سموه لتطوير السياحة البيئية

الرياض- البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, “برنامج الأمير فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية”,

وذلك في المنتزهات الوطنية وهي (منتزه الزلفي الوطني، منتزه الغاط الوطني، منتزه حريملاء الوطني، منتزه ثادق، منتزه وثيلان بالدلم، منتزه شعيب الحيسية بالعيينة، ومنتزه جبلة بالدوادمي) .

ويأتي البرنامج بالشراكة مع برنامج “لا تترك آثر” ضمن إطار اتفاقية موقعة بين وزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.