أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي لذوي الإعاقة

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الرياض – البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالجمعيات الخيرية ومنها جمعية الاعاقة الحركية للكبار التي تستهدف فئة غالية من المجتمع.

جاء ذلك في حفل الزواج الجماعي السابع الذي أقيم برعاية سمو أمير منطقة الرياض لذوي الاعاقة الحركية على مستوى المملكة بتنظيم جمعية الاعاقة الحركية للكبار” حركية “.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الاعاقه الحركية المهندس ناصر بن محمد المطوع أن رعاية أمير منطقة الرياض لهذا لحفل هو تجسيدا لاهتمام سموه بهذه الفئة الغالية وأن نجاح برامج الزواج الجماعية السابقة أسهمت في ارتفاع نسب الراغبين في الزواج حيث بلغ عددهم هذا العام أكثر من 120 شاباً وفتاة .

وبين أن برنامج الزواج الجماعي الذي تقدمه جمعية حركية على مستوى المملكة في كل عام يهدف إلى مساعدة المعاقين حركيا على الزواج والمساهمة معهم في تخطي العقبات المادية التي تعيقهم عن الزواج وتشجعهم عليه وذلك بتكاليف معتدلة لأجل بناء أسره يستطيعون من خلالها تحقيق الاستقرار العاطفي والنفسي والاجتماعي، مشيراً إلى إجمالي من تم تزويجهم من خلال الجمعية خلال السنوات الماضية أكثر من 1200 شاب وفتاة.