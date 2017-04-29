أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة المجمعة

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الرياض – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, أمير منطقة الرياض، احتفال جامعة المجمعة بتخريجِ الدفعةِ الثامنة من طلابها للعام الجامعي 1437-1438هـ , في المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية بالمجمعة، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة , ورؤساء المراكز والدوائر الحكومية بالمحافظة , وعدد من الأهالي وأولياء أمور الطلاب.

وقد ألقى ألقى سموه كلمة رحب فيها بالحضور ، وأعرب خلالها عن سروره بحضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب الجامعة ، كما نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لجميع منسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وإداريين ولجميع أهالي المحافظة .

بعدها كرّم سمو أمير منطقة الرياض الطلاب المتفوقين بتسليمهم شهادات التفوق , كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من معالي مدير الجامعة .

وكان الحفلُ قد بدئ بالسلام الملكي ، ثم تُلِيَت آياتٌ من القرآنِ الكريمِ, وبدأت مسيرة الخريجين.

بعد ذلك ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية المشرف على عمادة القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن علي الرميح كلمةً رحب فيها براعي الحفل والحضور , موضحاً أنَّ عدد الخريجين يبلغ (2994) طالبا وطالبة في درجة البكالوريوس من مختلف الكليات والتخصصات, مؤكداً سعي الجامعة إلى خدمة محافظات ومراكز المنطقة من خلال الزيادة في القبول , والتوسع في افتتاح الكليات والتخصصات , الذي يُسهم في خدمة أبناء المحافظات والمراكز في إكمال تعليمهم الجامعي دون تكبد عناء السفر والتنقل .

من جهته أكد معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على أن بناء العقل البشري يسبق جميع أنواع البناء . وقال :إنَّ مثل هذه المشاريع ستُحْدِثُ مزيداً من التقدم للجامعة , وسيُمكِّنها من تحقيق عددٍ من أهدافها التي تُخطِّط لها , واستكمال ما بدأته من تطوير وتحسين , فهي مشاريع تُنبئ عن إرادةٍ صادقةٍ وثاقبةٍ من قيادة هذه البلاد – حفظها الله – لرفع مستوى التعليم ، والاهتمام البالغ بالبنية التحتية , والمنشآت , والمقرات , والتجهيزات , والتقنيات , وهذا الأمر يتضح في تدشين سمو أمير منطقة الرياض عددٍ من المشروعات المقامة في الجامعة لتؤتي ثمارها الطيبة للفئات المستهدفة .عقب ذلك شاهد سموه والحضور فيلماً بعنوان “ثمرات الجامعة” .