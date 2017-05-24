أمير الرياض يرعى ختام جائزة التميز العلمي

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الرياض- البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض غدا الخميس ،الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها السادسة،وذلك في قاعة الشيخ حمد الجاسر بالمدينة الجامعية .

وأعرب معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر،عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تشريفه ورعايته لحفل الجائزة لهذا العام،مبيناً أن الجائزة تهدف إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والابداع والابتكار وتعمل على تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والابداع والتنافس العلمي والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالجامعة كماً ونوعاً.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أحمد العامري،أن الجائزة التي تبلغ قيمة جوائزها 1.5 مليون ريال، جاءت لتخدم الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود المتعلق بالإجادة والتميز البحثي.