أمير الرياض يزور جناح مديرية المخدرات في (منتجون)

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الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم رئيس المحكمة التنفيذية بالرياض الشيخ عبدالله البهلال الذي قدم للسلام على سموه، عقب تعيينه في منصبه الجديد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه الدكتور العباس بن حسين الحازمي، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقدم الدكتور الحازمي خلال اللقاء إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن الجمعية وخدمتها لكتاب الله -عز وجل- ونشر هديه وعلومه، وأهدافها العملية في نشر البحوث والدراسات والرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) في الدراسات القرآنية، بالإضافة إلى تقديم المشورات، وتحقيق التواصل العلمي .

وقال الأمير فيصل بن بندر : ” إن منهج هذه الدولة واضح في كتاب الله، فهو تكليف وفي نفس الوقت شرف، فضلنا الله به وفي هذا اكتمال النصاب، والعمل على كتاب الله كله خير في الداريين”،

وقدم سموه شكره لكل القائمين على الجمعية، متمنياً لهم التوفيق, سائلاً الله أن يكتب لهم أجرهم في كل ما عملوا وأخلصوا .

من جهة ثانية زار سمو أمير منطقة الرياض جناح مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض في معرض منتجون الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض، واطلع على محتويات الجناح من عينات حية وتشبيهية عن المخدرات ووسائل تهريبها وذلك للتوعية بأضرار المخدرات لجميع فئات المجتمع.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالجهود التوعوية المبذولة من قبل مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض لأفراد المجتمع، مؤكداً أن المخدرات آفة لابد من القضاء عليها وتوعية المجتمع بأضرارها.