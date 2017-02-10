أمير الرياض يزور محافظة وادي الدواسر ويدشن مشروعات تنموية بمليار و610 مليون ريال

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس بزيارة تفقدية إلى محافظة وادي الدواسر .

دشن خلالها مشروعات تنموية بلغت قيمتها الـمليار و610 مليون ريال إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها وتبلغ قيمتها حوالي المليار ريال .

وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة .

وكان في استقبال سموه بمطار وادي الدواسر محافظ وادي الدواسر أحمد بن دخيل المنيفي.

ومحافظ السليل مساعد الماضي وعددٍ من المسئولين .

ووصل بمعية سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز .

بعد ذلك توجه سموه إلى مقر المحافظة حيث التقى رؤساء وقضاة المحاكم ورؤساء المراكز.

عقد بعدها سموه اجتماعًا بأعضاء المجلسين البلدي والمحلي لمناقشة جداول الأعمال التي تتضمن إحتياجات المحافظة حسب الأولوية .

والاطلاع على العوائق التي تواجه المشروعات ، فيما استمع سموه من أعضاء المجالس إلى المرئيات والحلول والتطلعات واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة .

وذلك بحضور وكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة ومدراء العموم في الإدارات الخدمية والتعليمية بالمنطقة ،كما عقد سموه اجتماعاً بالقيادات الأمنية بوادي الدواسر.

ثم توجه سموه إلى قصر الملك عبد العزيز التاريخي ، حيث تجول في بعض أنحائه ودشن مقر مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني .

بعد ذلك شرف سمو أمير منطقة الرياض حفل أهالي محافظة وادي الدواسر وذلك بمدينة الأمير ناصر بن عبد العزيز الرياضية .

والذي تخلله كلمة للأهالي ألقاها بالنيابة عنهم الدكتور عبد الله بن محمد الصقر وكيل جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز للفروع بوادي الدواسر والسليل رحب فيها بسمو أمير منطقة الرياض على الزيارة الكريمة .

منوهاً بأنها تدفع بعجلة التنمية في المحافظة ، وتلامس احتياجات الأهالي وتطلعاتهم، مؤكِّداً على أن تدشين عدد من المشاريع في هذه المحافظة الغالية في ظل هذه الظروف المحيطة.

تؤكد عالياً بأن عجلة النمو والازدهار لا زالت مستمرة وأن فيض عطاء حكومتنا مقبل عليها بمزيد من مشاريع الخير والنماء .

ثم استمع سموه على قصيدتين وطنيتين ، كما شاهد عرض مرئي عن محافظة وادي الدواسر تحت مسمى ” البلد الطيب ” .

اثر ذلك دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عددا من المشاريع التنموية والخدمية بمبلغ المليار و610 مليون ريال:

وهي مشروعات للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 843 مليون ريال ، مشروعات بلدية بقيمة 289 مليون ريال ، مشروعات جامعية 262 مليون ريال.

مشروعات تعليمية 130 مليون ريال ، مشروعات اجتماعية 80 مليون ريال ، مشروعات وقفية وخيرية 6 مليون ريال.

ووضع حجر الاساس لمشروع مبنى مديرية الزراعة ومبنى الوحدات البيطرية بالمشتل الزراعي بميلغ أكثر من 25 مليون ريال .

و ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: نلتقي في هذا اليوم في هذا الوادي الخصيب الذي يزخر بالإنسان قبل المكان .

إننا أيها الأخوة نعيش في وطن الخير و نتطلع دائماً إلى عمل الخير ، فبلادنا لها ولله الحمد ، دور كبير في هذه المجالات المتعددة.

و أنا إذ أنقل لكم في هذا اليوم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد الذين يرجون لكم دوام التوفيق و السلامة و الازدهار.

وعلق سموه على القصائد والاوبريت قائلا :

ما عساني أن أقول بعدما سمعتُ من كلمات وما شاهدنا من لوحات إنشاديه التي تتحدث فعلاً و تتغزل في الوطن و القيادة.

و تعطيها حقها الذي يجب علينا جميعاً أن نوفره في أرضية ثابتة مستمرة.

هذا الوطن له حق على الجميع و يجب علينا أن نعمل متكاتفين متحابين بعيدين عن المشاكل و بعيدين عن الدسائس التي يكيدها لنا مفتعل المشاكل.

و الذين فعلاً لهم غايات و أهداف يجب أن لا يحققوها فيجب علينا أن نجعل أذرعنا مع بعضها البعض و أن نؤدي دورنا كاملاً في سبيل وطننا العزيز المملكة العربية السعودية .

وهذا الوادي وادي الدواسر له لدينا مكانة كبيرة فلقد صنع التاريخ مع رجل التاريخ الملك عبدالعزيز .

كان لكم أيها الإخوة ولآبائكم وأجدادكم مواقف مشكورة أخذت بشكل متكامل وقامت على منهج واضح على الكتاب والسنة.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بلادنا لما فيه الخير وأن يحفظ قيادتنا وأن يحفظ الوطن والمواطن .

بعدها تلقى سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من محافظ وأهالي وادي الدواسر .

كما تلقى سموه نسخة من كتاب ” وادي الدواسر ” والمقدم من لجنة التنمية السياحية ومن إعداد نخبة من أبناء المحافظة .

وشارك الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في العرضة السعودية .

عقب ذلك توجه سموه لمستشفى وادي الدواسر العام حيث تفقد المستشفى ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزار عدد من المرضى ، كما زار بعض أهالي المحافظة .

وأوضح سموه في ختام الزيارة خلال تصريح صحفي ان الاجتماعات التي عقدت اليوم بحثت عدد من الامور المتعلقة بالمجال الصحي والإسكان و التعليم ، و الصناعة ، و الزراعة ، و المياه .

مبيناً ان المشاريع التي تم تدشينه اليوم ضمن الخطة التنموية بمبلغ مليار و ست مئة مليون و مشاريع تحت التنفيذ بمليار و مئة مليون ، تؤكد حرص القيادة على المشاريع التنموية في كافة مناطق ومحافظات مملكتنا الحبيبة .

وأعلن الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض انه سيكون هناك إن شاء الله مدينة صناعية تتبع لمدن و ستؤدي دورها في الصناعة في المحافظة – بإذن الله- .