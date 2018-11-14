أمير الرياض يستقبل أمناء مجالس المناطق

الرياض-واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم أمس أُمناء مجالس المناطق وذلك أثناء عقدهم اجتماعهم السنوي الأول في إمارة منطقة الرياض.

ورحب سموه في البداية بالجميع متمنياً لهم التوفيق والنجاح في لقاءاتهم واجتماعاتهم مشدداً على أهمية تبادل الخبرات والأفكار وطرح الروئ والمقترحات والاستفادة من المتغيرات والإمكانيات التي من شأنها تطوير العمل وتوحيد أهدافه .

وأكد سمو أمير منطقة الرياض, دور مجالس المناطق وأهميتها في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات في كل ما يهم المنطقة ودور الأمناء في تعزيز التواصل والتنسيق المستمر لتحقيق الهدف المنشود .حضر الاستقبال أمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان .