أمير الرياض يستقبل المفتي ووفد الصداقة الكرواتية السعودية

الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما استقبل سموه بمكتبه بقصر الحكم أمس وفد لجنة الصداقة البرلمانية الكرواتية السعودية يتقدمهم رئيس اللجنة من الجانب الكرواتي بريدراغ ماتيش.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة, كما جرى تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد الموضوعات.