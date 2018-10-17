أمير الرياض يستقبل مجلس إدارة جمعية التربية الخاصة

الرياض- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم أمس أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للتربية الخاصة تتقدمهم الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن مشاري .

وقدمت الأميرة تهاني نبذة عن مبادرة (اسمعني) إحدى برامج الجمعية التي تدعم الصم وضعاف السمع وتعرف المجتمع بمواهبهم وقدراتهم , مثمنة دعم ورعاية سمو أمير منطقة الرياض لهذه المبادرة مما أسهم في نجاحها على المستوى المحلي والخليجي .

وفي نهاية اللقاء, تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية عبارة عن عمل فني لإحدى الموهوبات من ذوي الصم وضعاف السمع .