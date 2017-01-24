أمير الرياض يستقبل مدير الجمارك المكلف

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الدمام-حمودالزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم ظهر أمس، الأستاذ أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلّف، الذي قدِمَ للسلام على سموّه، بمناسبة تكليفه مديرًا عامًا للجمارك،

وقد هنأه سموّه بهذه الثقة متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح فيما تم تكليفه به، كما أثنى سموّه أثناء اللقاء على الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الجمارك السعودية؛ عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، ودورهم الكبير في المجالين الأمني والاقتصادي.

من جانبه عبّر مدير عام الجمارك المكلّف عن اعتزازه وتقديره باستقبال وتهنئة سموّه الكريم، سائلاً الله- العلي القدير- أن يوفقه وزملاءه في الجمارك السعودية، للمضي قُدمًا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وتحقيق أفضل النتائج التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية الأستاذ سليمان التويجري، ومستشار مدير عام الجمارك الأستاذ ماجد المرزم، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمارك الأستاذ عيسى القضيبي، ومدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي الأستاذ سلطان الفهيد، ومدير عام جمرك الميناء الجاف بالرياض الأستاذ داغر الداغر.