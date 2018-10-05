أمير الرياض يسلم مواطنين فللهم في إسكان العيينة

الرياض-واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس عدداً من الفلل السكنية لعدد من المواطنين المستفيدين من مشروع “إسكان العيينة” التابع لوزارة الإسكان والواقع شمال مدينة الرياض، ويضم 316 وحدة سكنية من نوع “فيلا” جاهزة .

كما شهد سموه توقيع عقد تدشّين انطلاق وبدء أعمال مشروع تطوير الأراضي الوزارية في العيينة والبالغة مساحتها 1.260.000 متر مربع، التي توفر 1237 قطعة أرض سيتم تسليمها للمستفيدين، ومن المتوقع إتمام التطوير خلال فترة 495 يوماً.

ووقف سموه على المشروع السكني واستمع إلى جهود الوزارة في تمكين المواطنين من المسكن الملائم بالخيارات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، ثم قام بجولة تفقدية للمشروع السكني كما زار فيلا العرض الواقعة في وسط المشروع.

ولدى وصول سموه موقع المشروع كان في استقباله صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ورئيس مركز العيينة والجبيلة سعود بن عبدالله بن معمر .

واستعرض معالي وزير الإسكان خلال الجولة على المشروع المميزات التي يتيحها فيما التقى سمو أمير منطقة الرياض بعدد من المستفيدين الذين استلموا وحداتهم السكنية في المشروع، كما سلّم سموه مستفيدين آخرين لمفاتيح مساكنهم بعد اكتمال اجراءاتهم مع وزارة الإسكان.

وأدلى الأمير فيصل بن بندر بتصريح صحفي قال فيه” أنا سعيد أن أكون في هذا الموقع لتدشين مشروع حيوي يهم المواطن ولاشك أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهذه المشاريع لتوفير حياة كريمة للمواطن ليعيش في منزل كريم وعلى مستوى عالي لكي يستطيع أن يؤدي دوره , المشروع متكامل الحمد الله منجز على أجمل ما يكون وإن شاء الله يكون منزل سعادة لساكنيه” .

وعن تعزيز دور الضواحي حول مدينة الرياض قال سموه” أتمنى أن تكون الضواحي مناطق سكنية عالية لأن المدن اكتضت وازدحمت وكثير من الناس لهم رغبة في السكن بالضواحي وهذه الضاحية أعتٍقد أنها من أجمل ما يمكن أن يسكن فيها الإنسان .

وتابع سموه يقول ” القفزات عالية في مستوى الإسكان , وهناك دقة في المعطيات وعناصر جيدة محكمة وتلاقح أفكار جديدة تفيد العمل والبناء الثابت والمستمر” , مقدما سموه شكره لمعالي وزير الإسكان على اهتمامه ومتابعته لهذه النواحي , متمنيا أن تحقق إنجازا