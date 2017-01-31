أمير الرياض يشرف حفل سفارة الهند

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الرياض – واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس الأول ، حفل سفارة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر طويق بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد ، وعدد من المسؤولين في السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.