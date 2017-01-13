أمير الرياض يطلع على جهود جمعية السكري

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الرياض – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتب سموه بقصر الحكم رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي، وعدداً من أعضاء الجمعية .

واستمع سموه إلى إيجاز عن أنشطة الجمعية، وما تقدمه في مجال أمراض السكري، بالإضافة إلى برامجها الاجتماعية التي تهدف في تقليل انتشار داء السكري، وتخفيف معاناة من ابتلي به من خلال تقديم التوعية والتثقيف الصحي والدعم الاجتماعي والنفسي والمادي والعيني .

وقدم الطالب يعقوب بن يوسف الهذلي سفير السكري في المدارس ( أحد برامج الجمعية ) شرحا لسمو أمير منطقة الرياض عن الزيارات التي يقوم بها مع زملائه للمدارس لتوعيتهم بمرض السكري، وطرق الوقاية منه ، معرباً عن شكره لسموه على دعمه ورعايته للجمعية .

من جهته ثمن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض جهود الجمعية، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضى السكري، وزيادة الوعي بهذا المرض ومسبباته .