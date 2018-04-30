أمير الرياض يطلع على مشاريع المياه بالمنطقة

الرياض- البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بمكتب سموه بقصر الحكم أمس ، على عرض عن مشروعات المياه والخدمات البيئية في منطقة الرياض، خلال اجتماع سموه بقيادت شركة المياه الوطنية، وهم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، ومدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان بن عبد الله البصيلي، ونائب الرئيس للمشاريع والشؤون الهندسية والمبادرات في الشركة المهندس صالح بن محمد الغامدي، وعدد من قيادات القطاع.

وقُدم عرض تفصيلي عن جهود قطاع خدمات توزيع المياه لتطوير البنى التحتية والمنظومات التشغيلية بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى شرح وافٍ عن مشاريع مبادرات التحول الوطني 2020 بمنطقة الرياض، خلال العامين 2017 و2018، والتي اشتملت على 99 مشروعاً، بقيمة تتجاوز تكلفتها 4,09 مليار ريال لمنطقة الرياض. ووقف سموه على المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة الرياض، والتي ينفذ منها قطاع خدمات توزيع المياه حالياً 125 مشروعاً مائياً بقيمة 8,106 مليار ريال، نصيب مدينة الرياض منها 26 مشروعاً للمياه بقيمة 3.013 مليارات ريال، أما مشاريع الصرف الصحي في العاصمة الرياض فبلغت 48 مشروعاً بإجمالي يقدر بـ 3.270 مليارات ريال.كما شاهد عرضاً مرئياً عن أبرز مشاريع المياه بمدينة الرياض، الجاري تنفيذها حالياً،

وطالب سمو أمير الرياض قطاع خدمات المياه ببذل المزيد من الجهد ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها وسرعة إنجازها، مؤكداً سموه أنها ستحقق رؤية القيادة الرشيدة بوصول شبكات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى جميع المواطنين في المنطقة، فضلاً عن رفع كفاءة القطاع ليواكب خطط المملكة الطموحة ضمن مبادرات التحول الوطني 2020. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود العريفي ومساعد أمين عام مجلس المنطقة عادل الحمدان.