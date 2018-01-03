أمير الرياض يفتتح المرحلة الثانية من تطوير طريق الأمير تركي «الأول»

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صباح اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز (الأول)، ووضع سموّه حجر الأساس لجسر طريق العروبة عند تقاطعه مع طريق الأمير تركي بتنفيذ من أمانة منطقة الرياض.

وقال أمير الرياض: “مدينة الرياض تشهد نموًا وتطورًا متسارعًا، بفضل التأسيس المتقن

والحضاري على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيّده الله-

والمشاريع الرائدة في الطرق تسير وفق الخطط المحددة وفي إطارها الزمني

وتنفذها أمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بدقّة وجودة عالية”.

وتابع: “مشروع تطوير طريق الأمير تركي (الأول) يُعد أحد مشاريع الطرق الهامّة

ومن شأنه أن يحقق الانسيابية في الحركة المروريّة لسكّان مدينة الرياض

وتأتي هذه المشاريع إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة؛ لجعل المدينة واجهة حضارية ذات مواصفات ومعايير عالمية”.

وقد تضمنت المرحلة الثانية من المشروع الذي افتتحه سموّه تطوير طريق الأمير تركي بطول 1350 مترًا، من حدود المرحلة الأولى (جنوبًا)، وحتى نهاية حدود المشروع (شمالاً) قبل تقاطعه مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وشملت إنشاء نفق متكامل الخدمات عند تقاطعه مع طريق العروبة بطول 800 متر، وأنجز في مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

ويبلغ طول المشروع بمرحلتيه 4600 مترٍ، ويمثل طول المرحلة الأولى (الجنوبية) 3250 مترًا، بنفق يبلغ طوله 1600 مترٍ، فيما يبلغ طول المرحلة الثانية 1350 مترًا، بنفق يمتد على مسافة 800 متر، ويضم المشروع ستة مسارات رئيسية وأربعة مسارات للخدمة، ومسطحات لمواقف السيارات على مساحة 6500 متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة تقدر بـ1150 متر مربع.