أمير الرياض يفتتح “مركز الأورام الجامعي” بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم ،

مركز الأورام الجامعي في مستشفى الملك خالد الجامعي بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود .

وألقى معالي مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية الجامعية الدكتور بدران العمر كلمة خلال الحفل المعد

بهذه المناسبة أوضح فيها أن مركز الأورام الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية يُعد أول مركز جامعي للأورام على

مستوى المملكة وأحد أهم المراكز الطبية ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى الشرق الأوسط بسعة (100سرير)

تشمل كافة التخصصات الطبية الخاصة بمرضى الأورام سواء كانت تشخصية او علاجية او جراحية ، مضيفاً أن المركز يحوي على أحدث التقنيات

والأجهزة الإشعاعية الحديثة والمتطورة إضافة الى الكوادر الطبية والصحية المؤهـلة والمدربة في افضل المراكز على مستوى العالم،

مؤكداً على أن حجم الانفاق على علاج مرضى الأورام وتكاليفه الباهظة حيث يقدر الانفاق على علاج مرضى الاورام في الخارج بما يقارب المليار ونصف المليار ريال

وبوجود مثل هذا المركز المتميز شريكاً لمراكز أخرى أقامتها حكومتنا الرشيدة في عدد من مناطق المملكة

فإن هذا سيشكل رافدا مهما لدعم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المحتاجين وكذلك رافداً في المجال البحثي والتدريب،

مشيراً الى أن افتتاح مركز الاورام الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية يأتي في هذا العهد الزاهر وبحضور سموكم الكريم

ليكمل بذلك مسيرة مشاريع الخير في جامعة الوطن جامعة الملك سعود لخدمة فئة عزيزة على قلوبنا.

وأفاد الدكتور العمر أن جامعة الملك سعود استطاعت بمستشفياتها ومراكزها الطبية التي انضوت تحت المدينة الطبية الجامعية،

أن تساهم بشكل كبير في توفير الخدمات الصحية على مستوى عالٍ ومتقدم، مؤكداً على أن لدى الجامعة مشروعات استراتيجية طموحة

وستستمر في مضاعفة جهودها لتحقيق الإنجازات المأمولة منها، لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة في الوصول لأفضل وأرقى المستويات،

من الناحية الطبية أو العلمية، أو التطويرية الإنشائية في هذه الجامعة العريقة بإذن الله .

ورفع الشكر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجهودهما الداعمة لمسيرة النهضة والبناء والتطور التي ينعم بها وطننا الغالي، مثمناً رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض حفل افتتاح مركز الأورام الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية.

من جانبه قال المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور عبدالرحمن بن محمد المعمر : إن مركز الأورام الجامعي يقدم خدماته الصحية الشاملة

لأكثر من 16 برنامجا مشتركا للأورام بالإضافة الى برامج الدراسات العليا و برامج الدراسات التخصصية و المشاريع البحثية التي تسهم بإذن الله في ردم الفجوة على مستوى الخدمات الصحية أو توفير الكوادر الصحية في مجال أمراض الأورام.

فيما أشارت مديرة إدارة الجودة بمستشفى الملك خالد الجامعي الأستاذة مرام بخش في كلمتها بمناسبة حصول المستشفى

على الدرجة الماسية من الاعتماد الكندي بأن المدينة الطبية الجامعية اجتازت التقييم الشامل بعد زيارة فريق الاعتماد الكندي و تقييمهم لمدى التزام المستشفى

بمعايير الجودة الموثقة عالمياً, وتعتبر هذه الدرجة الماسية أعلى مستوى في درجات الاعتماد الكندي

مما يؤكد جودة الخدمات المقدمة بالمدينة الطبية الجامعية و التي جعلتها منافسة لمثيلاتها على مستوى العالم،

مضيفتاً بأن هذه الشهادة تعكس المستويات العالية في تطبيق معايير سلامة المرضى و توفير البيئة الأمنة و مكافحة العدوى مما يساهم