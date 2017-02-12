أمير الرياض يفتتح ويتفقد مشروعات بمليار ريال في السليل

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الرياض- واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة تفقدية إلى محافظة السليل دشن خلالها مشروعات تنموية بلغت قيمتها 183 مليون ريال إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها وتبلغ قيمتها حوالي المليار ريال ، وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة.

وجاءت المشروعات التي دشنها سموه على النحو التالي : مشروعات المياه 155 مليون ريال تقريباً ، ومشروعات تعليمية 23 مليون ريال ، ومشروعات بلدية 5 ملايين ريال فيما بلغت المشروعات الجاري تنفيذها المليار ريال ، وهي مشروعات الشركة السعودية للكهرباء بمبلغ 344 مليون ريال ، ومشروعات جامعة الأمير سطام 209 ملايين ريال ومشروعات البلدية 87 مليون ريال ، ومشروعات وزارة البيئة والزراعة والمياه 86 مليون ريال ، ومشروعات النقل 33 مليون ريال ، ومشروعات وزارة الداخلية 25 مليون ريال ، ومشروعات وزارة الدفاع 10 ملايين ريال ، ومشروعات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 493 ألف ريال ، ومشروعات أخرى 253 مليون ريال .

وكان في استقبال سموه لدى وصول مقر ديوان المحافظة محافظ السليل مساعد الماضي والتقى سموه برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي كل محافظة واستمع منهم إلى طلباتهم واحتياجاتهم .

واجتمع مع المجلسين المحلي والبلدي، وناقش معهم جداول الأعمال المعدة مسبقاً التي تتضمن احتياجات المحافظات بأولوية ، وأكثر العوائق التي تواجه كل محافظة ، واستمع من أعضاء وعضوات المجالس المرئيات والحلول ، وتطلعاتهم عن المحافظة ، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة .

وشارك في الاجتماع مديرو عموم على مستوى منطقة الرياض لجهات حكومية كالجامعات والبلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والإسكان والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية بحضور وكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .

وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع وجدت إنسان هذه المحافظة على مستوى راقي في طرحه وبحثه للأمور التي تهم المجلسين البلدي والمحلي تداولنا كثير من الأمور في مجالات متعددة في مجالان رفع فئة مستوى الإدرارت الحكومية وجدنا أن هناك أنظمة يجب أن نحث عنها بشكل دقيق ونبحث فيها بدقة لنجعل المعايير مناسبة لمنطلقاتنا الجديدة .

وأضاف سموه سمعناهم وسمعوا منا وسنحمل مطالبهم لبحثها بشكل جيد وتكون في عملية تشريحية لكثير من الطلبات التي طُلبت حتى نقدمها للمواطن بشكل جيد مؤكداً سموه أن الطموح كبير والطلبات محل تقدير واهتمام .

وأشار سموه إلى أبرز الطلبات في القطاعات الصحية والبلدية والترفيهية والسياحية لافتاً إلى السعي إليها بكل جد واجتهاد ، وحاجة المحافظة إلى تنشيط عناصرها ومقوماتها .ووجه أمير منطقة الرياض مدير فرع السياحة والآثار بمنطقة الرياض بالاطلاع على المقومات التراثية والسياحية في محافظة السليل .

من جهة أخرى شرف الأمير فيصل بن بندر حفل أهالي محافظة السليل الذين عبروا في كلمتهم خلال البرنامج الخطابي عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على الزيارة والاستماع منهم عن تطلعاتهم مؤكدين أن أثر الزيارة بالخير على المحافظة وأبنائها .

ونقل الأمير فيصل بن بندر في كلمة له بالحفل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لأهالي محافظة السليل .

وقال سموه ” أوصانا خادم الحرمين الشريفين بزيارتكم وتلمس احتياجاتكم، وسأنقل له أنكم في خير وعلى خير وفي خير إن شاء الله، الإنسان في هذه المحافظة يحظى باستقامة واضحة ويحظى بمنهج وطني سليم ، أرجو أن يمدكم الله بعونه وتوفيقه وأن تكونوا حماة لهذا الوطن إن الوطن في حاجة أبنائه نشد عزمنا بعضنا البعض ونقف مع بعضنا البعض في مستوى واضح وأذرع متوافقة لنجعل من منهجنا منهج مثالي واضح يضرب به المثل “.

وفي ختام الزيارة تسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض درعاً تذكارياً من محافظ السليل .