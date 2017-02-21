أمير الرياض يلتقي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

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الرياض- البلاد

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس الأول مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزير الفالح، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس سلطان بن جمال الشاولي، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المساعد للاستثمارات التعدينية المكلف أحمد محمد فقية .

وبدئ الاجتماع بعرض عن أعمال الوزارة في منح الرخص التعدينية ومتابعتها وضبط المخالفات وتخصيص مناطق تعدينية وإنشاء فرع للوزارة بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى عرض عن خطة التنمية الصناعية بحوطة بني تميم ، والخرائط الجيولوجية والتعدينية على مستوى المنطقة وتوزيع الصخور والمعادن والثروات الطبيعية وأثرها الصناعي والاقتصادي ، وإحصائية للأنشطة التعدينية في مدينة الرياض ومحافظاتها .

كما نوقشت الآلية المتبعة لمنح الرخص واختيارات مواقع المناهل والتعدين ومراقبتها وإدارتها والآثار البيئية المترتبة عليها ، بالإضافة إلى إجراءات الوزارة في التعامل مع المخالفين وتطبيق النظام بحقهم .

وأكد الأمير فيصل بن بندر على دعم ومساندة إمارة منطقة الرياض لكل خطط وأعمال وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تحد من المخالفين وتحافظ على ثروات بلادنا وتنميها مؤكداً أهمية مراقبتهم للأنشطة التعدينية ومتابعة تأثيرها على البيئة .

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سليمان بن محمد القناص , وأمين مجلس المنطقة المهندس خالد بن عبدالله الربيعة, ومدير الحقوق الخاصة بإمارة منطقة الرياض عبد الله المطيري.