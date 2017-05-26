أمير الرياض يوجه المحافظين بالمزيد من الخدمات

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الرياض – البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم الاجتماع الأول لمحافظي منطقة الرياض للعام المالي 1438-1439هـ .وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

ووجه الأمير فيصل بن بندر المحافظين ببذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظات والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله .

حضر الاجتماع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز .