أمير الرياض يوجه بمعاقبة مشاهير بـ”سناب شات” يدَّعون فك السحر

وجَّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الجهات المختصة بوضع حد لتجاوزات بعض مشاهير “سناب شات” ، إذ ادعى عدد منهم فك السحر دون علم شرعي أو سند نظامي.

وشدد أمير الرياض على ضرورة منع هذه التجاوزات وتطبيق النظام والتعليمات بحق المخالفين من هؤلاء.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علوش السبيعي إن اللجان المختصة بالإمارة رصدت قيام بعض مشاهير “السناب شات” باستغلال برامج ووسائل التواصل الاجتماعي استغلالاً شخصياً، وصل إلى درجة ارتكاب مخالفات شرعية ونظامية.

وأبان أن أمير الرياض أصدر توجيهاته بمنع هذه التجاوزات، حرصاً من إمارة المنطقة على وضع حد لكثير من السلبيات الممارسة في هذا الخصوص.