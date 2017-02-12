أمير الرياض يُدشن مبنى (بصائر) للتحفيظ بالوادي

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وادي الدواسر – البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مبنى جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة وادي الدواسر ضمن تدشين سموه لعددٍ من المشاريع التنموية والخدمية والخيرية بالمحافظة ،

حيث ازاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى ، ودشن الهوية الجديدة للجمعية ” بصائر ” ، وأستمع الى شرح من نائب رئيس الجمعية الشيخ عبدالله آل غلفيص عن المبنى الذي يضم عددٍ من المكاتب الإدارية والإشراقية ومكاتب للشؤون التعليمية بنين وبنات،

ومكاتب للموارد البشرية، والعلاقات العامة والإعلام ، ومكتب المالية والأوقاف، بالإضافة الى قسما نسائيا للإشراف على الدور النسائية ، وقاعة تدريب مجهزة لعقد مختلف الدورات .