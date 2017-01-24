أمير الشرقية : توسعوا في افتتاح التخصصات المناسبة لسوق العمل

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، على أهمية فتح التخصصات المناسبة في الجامعات لسوق العمل، وتقديم برامج نوعية في تهيئة طلاب المدارس، لاختيار التخصصات بالتنسيق مع إدارات التعليم، مؤكداً سموه أن القيادة الرشيدة، لم تدخر وسعاً في التوسع في افتتاح الجامعات في كافة أنحاء المملكة، إيماناً منها بأهمية التعليم، ودوره في التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس الأول بمكتبه في ديوان إمارة المنطقة الشرقية، لمدير جامعة حفر الباطن الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، وذلك بهدف إطلاع سموه على تقارير انتهاء أعمال الفصل الدراسي الأول بالجامعة.

وأكد سموه على ضرورة الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب ، والتركيز على إبراز دورهم في مجتمعهم ، كما أشاد- حفظه الله- بالبرامج والفعاليات التي أقامتها الجامعة خلال الفترة الماضية ، متمنياً سموه لجميع العاملين في الجامعة، وطلابها التوفيق والنجاح .

وقدم معالي مدير الجامعة الدكتور الصويان شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على ما قدمه سموه من نصح وتوجيه لمنسوبي الجامعة ، داعياً الله أن يوفقهم لتنفيذ هذه النصائح، وتحقيق المأمول من الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة يبلغ عدد طلابها ” 16 ” ألف طالب وطالبة، في ثلاث محافظات، بالإضافة إلى حفر الباطن “النعيرية ، وقرية العليا ، والخفجي “.