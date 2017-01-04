أمير الشرقية خلال استقباله السفير الأمريكي: منهج المملكة يتصف بالثبات..والعلاقات السعودية الأمريكية راسخة

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الدمام-حمودالزهراني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أن منهج المملكة في علاقاتها الدولية مع أصدقائها وحلفائها يمتاز بالثبات والوضوح منذ نشأة المملكة وحتى الآن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للدكتور جوزيف دبليو ويستفول سفير الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب انتهاء فترة عمله في المملكة ، يرافقه القنصل العام في الظهران السيد مايك هانكي.

وأضاف سموه أن العلاقات السعودية الأمريكية ” متينة ووطيدة” وأن آفاق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة ، مؤكداً سموه أن قيادة المملكة حريصة كل الحرص على تعزيز علاقتها بكافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بما يخدم مصالح البلدين والأمتين العربية والإسلامية .

وتمنى سموه للدكتور ويستفول التوفيق في حياته العملية القادمة ، متمنياً على الدكتور ويستفول نقل مشاهداته حول المجتمع السعودي إلى المجتمع الأمريكي بصفته أحد الذين عايشوا المجتمع السعودي عن قرب خلال فترة عمله.

من جهته قدم الدكتور ويستفول شكره وتقديره لسمو الأمير على حفاوة الاستقبال والترحيب ، مؤكداً على أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة اتسمت بالتناغم التام والثبات حتى في أصعب الأوقات .يُذكر أن السفير ويستفول عمل في المملكة منذ العام 2014 م.