أمير الشرقية: ذكرى اليوم الوطني عزيزة على قلوب الجميع

وصف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، مناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين لتوحيد المملكة ، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ورجاله الأوفياء – رحمهم الله – ، الذين قاموا بعمل استثنائي بكل المقاييس ، بالذكرى العزيزة على قلوب الجميع.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة : إن ذكرى هذه المناسبة الغالية على القلب تذكرنا بالمؤسس ورجاله الذين شاركوه في تأسيس هذه الدولة ولا يفوتنا أن نذكر أيضاً أبنائه البررة الذين تولوا الحكم من بعده ” الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله ” ــ رحمهم الله ــ جميعاً وما قاموا به من أعمال مجيدة لتأسيس وتثبيت أركان هذه الدولة والآن نتشرف بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ.

وأضاف سمو الامير سعود بن نايف : ” في الواقع أنها مناسبة عزيزة على كل قلب إنسان يعيش على هذه الأرض ولذلك دائماً نشعر بأن هذه الفرحة العامة والسعادة الغامرة وهذه الذكرى لابد أن ترسخ في أذهان وقلوب النشء وتعرف في مناسبات عديدة تقام في منطقتنا وفي باقي مناطق المملكة بجميع المحافظات على تذكير مكانة هذه البلاد وما آلت إلية وكيف استطاع ولله الحمد الرواد بالهمة وبالإيمان بالله عز وجل وقبل هذا وذاك إلى الوصول إلى ماتصبوا إليه هذه البلاد.

وأشار سموه إلى أن المنطقة الشرقية ستشهد خلال هذه الذكرى احتفالات في كل محافظات المنطقة تشمل العديد من المناشط والفعاليات المتنوعة لكافة أفراد العائلة، وبالتالي ستكون أيام زاخرة بمعاني الوحدة الوطنية وبمعاني التوحيد والتذكير بكل منجزات هذه البلاد فالله الحمد والمنة ، وندعوا الله عز وجل أن يديم نعمته علينا من أمن واستقرار وأن يرزقنا دائماً الهداية وأن تكون بلادنا دائما عزيزة رايتها لا إله إلا الله خفاقه عالية في كل مكان.

ورفع سموه أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ بهذه المناسبة العزيزة ، داعياً الله عز وجل أن يمد في عمرهما وأن يعينهما لخدمة الإسلام والمسلمين وعلى رعاية هذه البلاد التي تشرف باحتضان أغلى بقعتين في العالم بيت الله ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم.