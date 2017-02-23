أمير الشرقية : شمس مبادرات بلادنا في التعايش لن يحجبها المشككون

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الأحساء – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ملتقى “التعايش.. ضرورة شرعية ومصلحة وطنية” الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة “قبس”، وذلك في جامعة الملك فيصل بالأحساء.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس الملتقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة “قبس” الدكتور أحمد بن حمد البوعلي كلمة قال فيها : إن التعايش أحد أهم التحديات في القرن الحادي والعشرين, ويكفي في التعايش أنه ينشر الألفة, ويزيد الترابط بين الناس, وينمي روح العمل والإبداع, ويحمي البلاد من الانحراف والأفكار الهدامة والاتجاهات العدوانية المفرقة للجماعة”.

وألقى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة كلمة أكد فيها أن ملتقى التعايش ضرورة شرعية ومصلحة وطنية يدعو لها دين السلام في وطن نهجه وسياسته السلم والسلام.

وقال :” انطلاقاً من دور مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي – رحمه الله – للقرآن والسنة والخطابة “قبس” وواجبها في إيصال النظرة الإسلامية الشرعية الصحيحة للتعامل مع الآخرين على أسس السلام والتسامح وحسن الجوار، وتماشياً مع نهج ولاة الأمر والحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتأكيدهم المستمر على ضرورة التعايش والاعتدال والتسامح.عقب ذلك ألقى معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي كلمة المشاركين في الملتقى، أثنى فيها على إقامة الملتقى الذي يؤكد نهج المملكة على الوسطية والتعايش منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله -.

إثر ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان “موطن التعايش والسلام”، ثم ألقى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل كلمة شركاء المؤسسة.

عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية كلمة أشاد فيها بهذا الملتقى الذي يقام تحت عنوان ” التعايش.. ضرورة شرعية ومصلحة وطنية”،

مؤكداً أنه جاء في وقت تشهد فيه الأمة الإسلامية والعربية وجود جماعات وأفراد يسعون لنشر الفتنة والتفرقة ويسعون لتشويه سماحة الإسلام وعدله فخيب الله مساعيهم ورد كيدهم في نحورهم بوعي أبناء وطننا وأمتنا وإدراكهم لمفهوم التعايش كما جاء في ديننا الحنيف.

وأضاف سموه “إن التعايش أمر رباني وفطرة الإنسان السوي ولا شك أن شمس مبادرات بلادنا في مجال التعايش لا يحجبها غربال المشككين فلقد استشعرت القيادة الرشيدة – أيدها الله – منذ نشأتها أهمية غرس مفهوم التعايش ونبذ التفرقة فجعلت المواطنين سواء في حقوقهم ويجمعهم حق المواطنة كما قدمت هذه البلاد ولله الحمد مجموعة من المبادرات على المستوى الوطني والدولي فأنشأت مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لتعزيز اللحمة الوطنية والتعايش بين أبناء مجتمعنا وأنشأت كذلك مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات”.