أمير الشرقية ونائبه يعزيان الشهيل

الدمام – البلاد

قدّم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية, تعازيه للرئيس العام السابق للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية فيصل الشهيل في وفاة حرمه .وعبّر سموه عن تعزيته ومواساته للشهيل وأبناء الفقيدة ، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة ، وأن يسكنها فسيح جناته ، ولذويها الصبر والسلوان، وأن يعوضهم الله في مصابهم خيراً.

كما عزى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية معالي الأستاذ فيصل الشهيل، في وفاة حرمه أسيمة محمد قبلاوي، التي وافتها المنية مساء الاثنين الماضي.

وعبر سموه عن صادق تعزيته ومواساته لمعالي الأستاذ فيصل الشهيل وأبناء الفقيدة، داعياً الله للفقيدة بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها الله فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ويعوضهم في مصابهم خيراً.

من جانبه عبر معالي الأستاذ فيصل الشهيل عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، سائلاً الله أن يجزيهما خير الجزاء على تعزيتهما ومواساتهما.