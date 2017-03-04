أمير الشرقية يؤكد على دور المرأة في التنمية

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الدمام-حمودالزهراني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال استقباله بمكتب سموه بديوان الإمارة عضوات مجلس إدارة غرفة الشرقية ومديرة وعضوات مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به المرأة السعودية وقدرتها بشكل عام وسيدات الأعمال بشكل خاص على المساهمة الإيجابية في بناء الوطن والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية في المجتمع ، التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله ، والتي جعلت من المرأة عنصراً أساسياً وركناً فاعلاً ، مشيداً سموه بالإنجازات التي حققها المركز خلال الفترة الماضية ، ودوره في تنمية وتطوير المنطقة.

وأشار سموه إلى أن المرأة في المملكة حققت إنجازات كبيرة على المستويين المحلي والدولي في مجالات متعددة يصعب حصرها ولله الحمد، مؤكداً سموه ضرورة إعداد برامج تدريبية متنوعة موجهة للمرأة لتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

حضر الاستقبال سميرة الصويغ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ، ومناهل الحمدان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة المجلس التنفيذي، وموضي الدعزاز نائبة لجنة المشاغل ومراكز التزيين، والعنود الرماح رئيسة المجلس التنفيذي لشابات الأعمال، ومرام الجشي عضو مجلس شابات الأعمال، وهند الزاهد مديرة مركز سيدات الأعمال ، حيث اطلع سموه على أهم انجازات غرفة الشرقية ومركز سيدات الأعمال واللجان التابعة لها.