أمير الشرقية يثمن جهود الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الدمام-حمود الزهراني

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة ، اللواء راشد بن صالح المري مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء.

وعبر المري عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة حفظها الله ، ولسمو وزير الداخلية ولأمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهة ثانية أبدى سمو أمير المنطقة الشرقية ، تقديره الكبير للدور الذي يقوم به فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة ، تجاه خدمة بيوت الله في جميع جوانبها ، إلى جانب البرامج الدعوية والإرشادية التي يقوم بها منسوبو الفرع من الدعاة في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم ، مشيدا بالجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ منذ توليه زمام الأمور في الوزارة ،

مشيداً سموه بالقرارات التي اتخذها معاليه في حماية المنبر الدعوي والعناية بالمساجد ومنسوبيها وما يحقق رسالتها في توعية وتثقيف المجتمع .

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مكتب سموه بديوان الإمارة.

من جهته قدم معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شكره الجزيل لسمو أمير المنطقة الشرقية ، وسمو نائبه ، على ما يقدمانه من دعم ومؤازرة لجهود الوزارة في المنطقة ، مؤكداً أن ذلك يأتي متسقاً مع الدعم اللا محدود الذي نلقاه من ولاة أمرنا ــ حفظهم الله ــ الذين لا يألون جهداً في خدمة الإسلام ، ودعم العمل الإسلامي في كافه مجالاته داخل المملكة وخارجها.