أمير الشرقية يدشن جمعية (سواعد) ويشيد بعزيمتهم

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الدمام-حمودالزهراني

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رسمياً من مجلس الاثنينية الأسبوعي بإمارة المنطقة الشرقية، جمعية (سواعد) للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، بعد اعتمادها رسميا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل بن عبدالله فؤاد، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها من ذوي الإعاقة الحركية.

وقال سموه، بعد أن اطلع على مهارات الكرسي المتحرك، الذي قدمه عدد من منسوبي الجمعية من ذوي الإعاقة الحركية: نتشرف في هذه الليلة بوجود أبناء وإخوان لنا من جمعية سواعد للإعاقة الحركية ، والذين أرفض أن أقول عنهم: إنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن أقول: إنهم من ذوي الإعاقة ، ولن أذكر هذه المفردات البته؛ لأن من منحه الله القدرة على العمل وعلى الإنتاج وعلى تطوير الذات، فليس معاقا، وليس من ذوي احتياجات خاصة” ، فأنتم أعضاء فاعلون في المجتمع، ومؤثرون فيه.

وقال سموه لأعضاء الجمعية: إخواني وأبنائي أعضاء سواعد، أنتم لا ينقصكم أي شيء وما تقومون به من عمل لمساعدة أنفسكم أو مساعدة أخوانكم أو أخواتكم في التعريف وتطوير كل ما من شأنه أن يعينكم، لهو أمر تؤجرون عليه من ربكم- تبارك وتعالى- ثم إنه أمر مقدر عند مجتمعاتكم المحيطة ، ونحمد الله الذي منحكم نعمة البصيرة والعزيمة والإصرار، وأعانكم على أنفسكم وجعلكم أقوياء بالله أولا، ثم بدينكم، ثم بوطنكم، ثم بقدراتكم الشخصية، وهذه من أكبر النعم- ولله الحمد.

فيما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل بن عبدالله فؤاد: إنه قد شاءت الأقدار أن يتعرض إخوان لنا لإصابات مختلفة أقعدتهم على الكراسي المتحركة، ولكنهم تجاوزوا ذلك الاختبار الإلهي بالصبر والعزيمة والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا الغالية ، فجزى الله قيادتنا الرشيدة ، وولاة أمرنا، الذين قدموا لهم الدعم والمعونة لتحقيق هذا الحلم، الذي لطالما تراود لهؤلاء الأبطال في تحقيقه.

وخلال اللقاء استعرض الأمين العام للجمعية خالد بن أحمد آل عبيد مسيرة الجمعية، بعد الفيلم الذي شاهده سموه عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية ، ومنها تنفيذ برنامج ذريتي ، وتتويج فريق سواعد ببطولة المملكة لرياضة السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة 1437 هـ ، وكذلك تنفيذ أكبر مجسم للكرسي المتحرك على مستوى العالم بمحافظة الخبر، وتحقيقه الرقم القياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ،

وصرف أكثر من مائتي كرسي متحرك لذوي الإعاقة الحركية بقيمة إجمالية (2.000.000) مليوني ريال، بالإضافة إلى صرف خمسين كرسيا كهربائيا لذوي الإعاقات الشديدة بقيمة إجمالية (900.000) ريال، وتوفير مقر يجمع ذوي الإعاقات الحركية بالمنطقة الشرقية، في لقاء أسبوعي على مدار خمس سنوات ماضية بقيمة إجمالية (1.350.000) ريال ، مشيرا إلى أن الجمعية نجحت في توظيف (820) معاقا ومعاقة، وتدريب وتأهيل أكثر من (224) منهم.