أمير الشرقية يدشن حملة التبرع بالدم

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الدمام-حمودالزهراني

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الحملة الوطنية للتبرع بالدم تحت شعار ( بدمائنا نجدد البيعة ) بإمارة المنطقة الشرقية،

واستهلت الحملة بتبرع سمو أمير المنطقة الشرقية بالدم، وعدد من الأمراء والمسؤولين؛ إيذاناً بانطلاق الحملة التي تمثل أحد ركائز استمرار الموارد التي تمكن بنوك الدم من أداء واجبها على أفضل مستوى،

حيث تعد تحفيزاً لأفراد المجتمع كما هي داعمة للعاملين الصحيين . وبين مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك، أن بنوك الدم بالمنطقة تساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، من خلال توفير الدم المطلوب لكافة مستشفيات المنطقة ،

كما أن المختبر الإقليمي وبنك الدم بالمنطقة يأتي ضمن طليعة المختبرات وبنوك الدم بالمملكة، التي تتوفر بها أحدث التقنيات والتجهيزات الأكثر تقدماً في هذا المجال، لتحقق أقصى درجات السلامة والأمان للمرضى المتلقين للدم.

حيث تقيم حملات تبرع على مدار العام في مختلف الإدارات الحكومية لتوفير جميع فصائل الدم لسد احتياج المستشفيات بالمنطقة، وكذلك دعم المشاعر المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة ، حيث إن نسبة التبرع التطوعي في المنطقة وصلت إلى 70% من إجمالي عدد المتبرعين- ولله الحمد.