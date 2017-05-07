أمير الشرقية يدشن غدا (شبابنا غالي علينا)

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الدمام – البلاد

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية غدا الاثنين، مبادرة المنطقة الشرقية ” شبابنا غالي علينا “، التي تنظمها أمانة المنطقة بمشاركة أكثر من 18 جهة حكومية .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير ، أن المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة ، وتهدف لمعرفة تطلعات الشباب واحتياجاتهم وآرائهم والمشاكل التي تواجههم ، مشيراً إلى أن المبادرة ستعمل على التعرف على الشباب عن قرب ، من خلال استطلاع ” إلكتروني ” سيتم تدشينه من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية ، يتضمن العديد من الأسئلة والمحاور التي تلامس حياة الشباب اليومية .

ولفت إلى أن الاستطلاع يشرف عليه ثلاث جامعات هي: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، جامعة الأمير عبد الرحمن بن فيصل ، جامعة الأمير محمد بن فهد ، التي تولت التحضير والإعداد له بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للمبادرة ، مشيراً إلى أن الاستبانة ستكون متاحة عبر تطبيق خاص متوفر على الأجهزة الذكية ، إضافة الى الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة .

وبين أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل زمنية الأولى ، الاستطلاع الإلكتروني ، فيما يليها مرحلة الحوارات واللقاءات المباشرة مع الشباب، ويشارك فيها مجموعة من المتخصصين والأكاديميين والخبراء الأمنيين وسيتم خلال هذه اللقاءات والحوارات التطرق الى العديد من القضايا الخاصة بالشباب ، واقتراح حلول مناسبة لها ، مشيراً الى أنه سيتم فتح المجال لمشاركة عدد واسع من الشباب من مختلف الفئات العمرية ،من مختلف محافظات ومدن المنطقة .

وقال الجبير : إن المرحلة الأخيرة من المبادرة تتضمن فعاليات شبابية تقام للمرة الأولى ، وتشمل على أنشطة وبرامج تم اختيارها من فئة الشباب أنفسهم ، تتنوع في محتواها لتناسب مختلف الفئات العمرية من الشباب ، فيما سيتم إشراك الشباب أنفسهم في تنفيذها والإشراف عليها ، بهدف إتاحة المجال لهم في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في مجال التنظيم والإشراف، مع المحافظة على القيم والعادات والتقاليد.