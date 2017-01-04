أمير الشرقية يدشن مركبات المرور السري ويطّلع على (باشر)

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الدمام-حمودالزهراني

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، المركبات الجديدة للمرور السري بالمنطقة الشرقية ، كما اطلع سموه على نظام ” باشر ” لرصد المخالفات، والذي أطلقته الإدارة العامة للمرور مؤخراً ،

وخاطب سموه عبر مداخلة مع غرفة العمليات العاملين في الميدان من رجال المرور عبر الأجهزة الجديدة بقوله: ” موفقين ونبارك لكم ماحصلتم عليه من أجهزة جديدة تساعدكم في أداء عملكم ، ونتوقع منكم أداء يرتقي لخدمة إخوانكم المواطنين في كل مكان”.

وأكد سموه خلال استقباله مدير عام مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري وعددا من منسوبي مرور الشرقية، على أهمية التواجد الميداني ورصد كافة الملاحظات والظواهر السلبية، عبر الأجهزة والمعدات الحديثة التي وفرتها الدولة، بالإضافة إلى التعامل الحسن والتوجيه بالحسنى ، متمنيا سموه لهم التوفيق في أداء مهامهم.

فيما عبر مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري عن خالص شكره لتدشين سمو أمير المنطقة الشرقية لأحدث معدات المرور، وهي عبارة عن مركبات جديدة للمرور السري تقوم بمهامها اليومية في تعقب المخالفين، ورصد المخالفات المسببة للخطورة ، بالإضافة إلى إطلاع سموه على نظام ” باشر” الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويقوم بدور تسجيل المخالفات والحوادث إلكترونياً بسهولة وسرعة عالية، لضمان عدم تأخير وتعطل حركة السيرة؛ بحيث يتم قراءة لوحة المركبة وبالتالي يعطي معلومات المركبة عبر ربطه بنظام المعلومات الشامل.