أمير الشرقية يرعى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الدمام – البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية “ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة” الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيس بالدمام تحت عنوان “رأس المال الجريء بوابة للتمكين”، وذلك يوم الخميس 22 من شهر نوفمبر المقبل.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية سموه للملتقى، مؤكداً أنها تمثل الداعم الحقيقي لأنشطة وفعاليات الغرفة، لافتاً إلى أن مناسبات الغرفة دائما ما تحظى برعاية واهتمام سموه.

وأوضح أن الملتقى سيبحث عدداً من الأوراق المهمة والضرورية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من رؤيته المتمثلة بتعزيز دور راس المال الجريء في دعم هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن رسالة الملتقى تعكس مفهوم رأس المال الجريء لدى المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون رافداً رئيسياً لقنوات الاستثمار.

وبين الخالدي أن الملتقى يهدف إلى إبراز دور غرفة الشرقية كراعية مهمة لهذا القطاع على مستوى المنطقة، ونشر الوعي بأهمية راس المال الجريء لدى المستثمرين وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على وجه العموم وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب العالمية المميزة والرائدة في مجال رأس المال الجريء في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى إن من أهم أهداف الملتقى هو التعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات في هذا القطاع الاستثمار فيها ووضع خطة طويلة توضح أوجه الدعم لها، وطرح مفهوم الشراكات والتحالفات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي، وأيضا تطوير مهارات ملاك هذه المنشآت الإدارية والفنية.