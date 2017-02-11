أمير الشرقية يرعى منتدى ريادة الأعمال

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الدمام – البلاد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية المنتدى الرابع لريادة الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الذي تنظمه الجامعة، يوم الأربعاء 18 جمادى الأولى 1438هـ، تحت عنوان “تطوير مشاريع الطاقة الريادية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

وأعرب معالي مدير الجامعة د. خالد بن صالح السلطان عن اعتزازه – ومنسوبي الجامعة – بالرعاية الكريمة، التي تعد دعماً لجهود الجامعة في مجال ريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في تأسيس مجتمع معرفي صانع لفرص العمل.

وقال إن اختيار موضوع “تطوير مشاريع الطاقة الريادية في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ” ليكون عنواناً للمنتدى يواكب ما أكدته الرؤية من أهمية توجيه طاقات شبابنا نحو ريادة الأعمال ومساعدة رواد الأعمال على تسويق أفكارهم ومنتجاتهم ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب وصناديق رأس المال الجريء المخصص لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.