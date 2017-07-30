أمير الشرقية يعزي ذوي الشهيد السبيعي

الدمام – واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تعازيه لذوي الشهيد حسن مرزوق السبيعي من قوات الأمن الخاصة بالمنطقة الشرقية، الذي استشهد أثناء أداءه لمهام عمله بمحافظة القطيف .

ونقل سموه خلال اتصالي هاتفي تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه – حفظهما الله – لذوي الشهيد السبيعي، مؤكداً سموه أن الشهيد بذل أغلى ما يمكن بذله في سبيل الدفاع عن وطنه ومقدراته، لافتا النظر إلى أن رجال الأمن في القطاعات كافة يبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن دينهم ووطنهم من اللذين ضلوا طريق الحق، وتمادوا في الغي تحقيقاً لرغبات قوى خارجية مغرضة، ولكن الله خيب مساعيهم بفضله تعالى ثم بتضحيات وإقدام رجال الأمن البواسل اللذين لن يغمض لهم جفن إلا بعد ملاحقة المجرمين والتمكن منهم وتقديمهم ليد العدالة ليقول شرع الله فيهم كلمته، سائلاً الله تعالى للشهيد المغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد السبيعي عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو نائبه ـ أيدهما الله ـ ولسمو أمير المنطقة الشرقية على مواساتهم وتعزيتهم في مصابهم، مؤكدين أنهم يقفون مع الدولة ـ أيدها الله ـ ضد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار .