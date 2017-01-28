أمير الشرقية يفتتح النادي الأدبي بالأحساء

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الأحساء – البلاد

رعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، الأربعاء، حفل افتتاح مبنى نادي الأحساء الأدبي بعد أن تم إنجازه وانتقال النادي لممارسة أنشطته فيه، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء.

وأعرب رئيس النادي الأدبي بالأحساء الدكتور ظافر الشهري عن الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لمشروع النادي الأدبي حتى اكتمل، شاكرا لسمو محافظ الأحساء توجيهاته وتذليله الصعاب منذ أن تأسس النادي ، مثمنا لأبناء الأحساء وقفتهم مع النادي ودعمهم المادي والمعنوي.

من جانبه أكد عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الجبر الخيرية ورئيس المجلس التنفيذي ناهض الجبر أن مشروع النادي الأدبي ما هو إلا دعم للفكر والعقل وصنع للثقافة إيماناً من مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف الحمد الجبر الخيرية بأن تطور المجتمع مرتبط بالأدب والمعرفة لافتاً الانتباه إلى أن مساهمة المؤسسة في هذا المشروع بلغت عشرة ملايين ريال.

وقال الدكتور سامي الجمعان في كلمة له نيابة عن المثقفين والأدباء بالأحساء:”إننا كمثقفين نجدد العهد للمليك ، ونؤكد من أحساء الخير والتعايش والمحبة أننا وراء قيادتنا الرشيدة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر،

مدركين الدور الكبير المنوط بالمثقف ومتفهمين مسؤولياتنا الجسام تجاه هجمة فكرية متطرفة ، ودعاوى صاخبة للمغالاة والتشدد تجاه عيون حاقدة تتربص الوطن وتستهدف وحدته ، بينما نعيش في كنف وطن يبادر للسلام وينطلق للتحضير، وطن يحمل رؤيته الطامحة لمستقبل أمته وقادم أبنائه المشرق “،

داعياً الشباب إلى الاستفادة من نادي الأحساء الأدبي الجديد.

وفي الختام شاهد سموه عرضا مرئيا عن النادي الأدبي ، ثم كرم سموه مؤسسة الجبر وجامعة الملك فيصل.