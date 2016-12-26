أمير الشرقية يكرم متطوعي (إماطة)

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الدمام-حمودالزهراني

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، الحفل التكريمي لمشروع برنامج أهمية التوعية بأهمية النظافة، بمدن حاضرة الدمام ” إماطة “، والذي تنفذه أمانة المنطقة الشرقية في فندق شيراتون الدمام، صباح اليوم الاثنين.

وقال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير: إن الحفل يعكس حرص أمانة المنطقة على تكريم الجهات التي شاركت في تفعيل برنامج ” إماطة “؛ بهدف تعزيز العلاقة لتكثيف الجهود خلال الفترة المقبل سواء كانت على مستوى المبادرات أو الجهات التطوعية في توعية المجتمع للحفاظ على النظافة العامة، مشيراً إلى أن هذا الحفل يمثل حافزاً لكافة الجهات التي شاركت، وتفاعلت مع برنامج إماطة في عامه الأول . –

وبين المهندس الجبير أنه خلال الحفل سيتم تكريم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى الجهات التطوعية التي ساندت الأمانة في تنفيذ برنامجها، بالإضافة إلى أكثر من 1500 متطوع على مستوى مدن حاضرة الدمام على جهودهم الفعالة في تحقيق أهداف البرنامج،

مثمناً رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وتدشينه للمشروع الذي يهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية النظافة العامة، وتعزيز وسائلها و آلياتها من خلال حشد جهود وطاقات أفراد المجتمع ومؤسساته للتكامل والتنسيق لتفعيل نظافة المنطقة، ورفع كفاءة أجهزتها، منوها بدور مؤسسات المجتمع في تحقيق أهداف البرنامج.