أمير الشرقية يناقش سير تنفيذ المشاريع

الدمام-حمود الزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة امس الأحد سفير أوزبكستان لدى المملكة السيد أولو غيبك مقصودوف.

وأكد سموه على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات، بين المملكة وأوزباكستان ، متمنيا سموه التوفيق للسفير والتقدم والازدهار لأوزبكستان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبر السفير السيد أولو غيبك مقصودوف عن بالغ سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيدا سعادته بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

من جهة ثانية يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة -حفظه الله – بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة جلسة مجلس المنطقة الشرقية السابعة من دور الانعقاد السابع يوم غد الثلاثاء بقاعة اجتماعات المجلس بديوان الإمارة .

أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العُقيِّل مبيناً أنه سيتم في هذه الجلسة الإطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة ونسب إنجازها .