أمير الشرقية يناقش مع مجلس المنطقة المشاريع الجديدة

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الدمام-حمود الزهراني

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة ، اجتماع مجلس المنطقة في جلسته الأولى لدور الانعقاد السابع في قاعة اجتماعات المجلس بإمارة المنطقة.

وفي بداية الاجتماع شكر سموه معالي الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثل التعليم العالي في المجلس في دورته السابقة على ما قدمه من جهود ورحب سموه بمعالي الدكتور عبدالله الربيش مدير جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

ممثلاً للتعليم العالي بالمجلس كما رحب سموه الكريم بأعضاء المجلس الجدد الذين تم اختيارهم لتمثيل الأهالي في دورة الانعقاد السابعة والتي تبدأ من 17 /5/ 1438هـ ولمدة أربع سنوات وأكد سموه بأنهم قيمة مضافة للمجلس والجميع في خدمة المواطن والمقيم والقلب مفتوح والعقل ومفتوح لاستقبال أي طرح أو اقتراح, كما هنأ سموه الجميع بمناسبة هطول أمطار الخير والبركة على المنطقة وسأل الله أن يعم بنفعها أرجاء البلاد.

واستعرض المجلس ميزانية الخير والعطاء لهذا العام بمناسبة صدورها وما اشتملت عليه من اعتمادات مالية للمشاريع التنموية للمنطقة للعام المالي الحالي (1438/ 1439هـ), تدل على حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -يحفظهم الله -بأن تكون التنمية متوازنة خصوصاً ما يمس حياة المواطن بشكل مباشر مشيداً سموه الكريم بما تحظى به المنطقة الشرقية كغيرها من مناطق المملكة باهتمام ورعاية من لدن القيادة الحكيمة .

وقد بلغ عدد المشاريع المعتمدة في الميزانية لعام 1438/ 1439ه (46) مشروعاً ، داعياً العلي القدير بأن تكون هذه المشروعات مشروعات خير وبركة ويعم نفعها الجميع وبما يحقق آمال وتطلعات ولاة الأمر (يحفظهم الله) ، كما دشن سموه الكريم انطلاق البوابة الإلكترونية التابعة لمجلس المنطقة والمشتملة على عدد من الأنظمة لمتابعة مشاريع المنطقة بشكل عام وأتممة أعمال المجلس بالإضافة لنظام مؤشرات الأداء للأجهزة الحكومية .. وأكد سموه على ضرورة تفاعل جميع الجهات الحكومية بالمنطقة مع البوابة وتغذيتها بالمعلومات لتكون فعالة ويستفاد منها لخدمة المواطن والمقيم .

أوضح ذلك أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيل وأفاد بأن المجلس أتخذ عدد من القرارت منها: تعميد محافظي المحافظات بالمنطقة بمتابعة ترسية تنفيذ المشاريع المعتمدة للمحافظات في الميزانية والرفع عن ما يعيق ذلك أولاً بأول للتوجيه بشأنه، وتعميد الجهات الحكومية بالمنطقة للعمل على سرعة طرح وترسية هذه المشاريع في أوقاتها المحددة ومتابعة تنفيذها والوقوف ميدانياً على سير إنجازها وحث المقاولين بمضاعفة الجهود والرفع عن ما يعيق ذلك أولاً بأول للتوجيه بشأنه.

وفي نهاية الاجتماع شكر سموه الكريم الجميع على حضورهم وتفاعلهم لخدمة المنطقة وأبنائها سائلاً الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .