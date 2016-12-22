أمير الشرقية يوجه بالتوعية بمرض السكري والسمنة

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الدمام – حمود الزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن علي التركي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الجمعية التي تعد أول جمعية تعنى بمرض السكري على مستوى المملكة في توعية المجتمع ووقايته من هذا المرض، وكيفية التعايش معه، مؤكدا سموه أن التوعية لا تقتصر على جهة دون الأخرى.

بل الجميع مسئول بدءًا من المنزل والمدرسة والمسجد في توعية النشء بالابتعاد عن كل ما يضر بالصحة، لاسيما مع انتشار السمنة التي تعتبر أحد أهم الأسباب للتعرض بمرض السكري.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله والاستماع لتوجيهاته حول جهود الجمعية وبرامجها طوال العام، مبينا أن الجمعية نجحت خلال الفترة الماضية في تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية التي تبين أهمية الكشف المبكر عن أمراض السكري، وعن مسببات وأعراض المرض، وعوامل الخطورة والمضاعفات، وطرق العلاج لمرضى السكري، إضافة إلى تقديمها للاستشارة الطبية، ومجموعة من اللوحات الإرشادية، والنشرات التوعوية.