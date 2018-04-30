أمير الشرقية يوجه بسرعة إنجاز القضايا

الدمام-حمودالزهراني

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية ، ببذل المزيد من الجهد من قبل أصحاب الفضيلة القضاة والموظفين، لإنهاء القضايا والتأكيد على سرعة تجاوب الجهات الحكومية الأخرى مع المحاكم بالمنطقة بعمل تكاملي، يكفل تحقيق خدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله امس رئيس المحكمة التجارية بالمنطقة فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن عبدالرحمن الحمام ، بعد صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين فضيلته رئيساً للمحكمة التجارية بالمنطقة؛ حيث هنأه سموه بمناسبة تعيينه، داعياً له بمزيد من التوفيق والسداد، منوهاً بضرورة تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا، لما يترتب على ذلك من أثر إيجابي في دعم عمل القضاء، مبيناً سموه أن جهاز القضاء يمتاز باستقلاليته في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، التي تكفل للجميع إقامة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

من جهته، قدّم فضيلة الشيخ الحمام شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال، والاستماع إلى توجيهاته السديدة الرامية إلى خدمة المنطقة وأهلها، ولتحقيق العدالة والقضاء الناجز .