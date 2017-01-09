أمير الشمالية يرعى ملتقى (لست وحدك)

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عرعر-واس

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، حفل ملتقى “لست وحدك” ، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وذلك في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية “الصالة المغلقة” .

ولدى وصول سموه كان في استقباله مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد اليامي، وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين، ثم شاهد سموه عددا من اللوحات والصور من عمل ذوي الاحتياجات الخاصة .

وبعد أن أخذ سموه مكانه في الحفل ألقى مدير عام الفرع بالمنطقة كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، معربا باسمه ونيابة عن جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر عن شكرهم لسموه على رعايته حفل ملتقى ” لست وحدك ” .

بعد ذلك كرم سموه اللاعب الدولي ولاعب الهلال السابق يوسف الثنيان الذي حضر وشارك إخوانه وأبناءه الأيتام من المنتسبين لجمعية الأيتام الخيرية في مباراة كرة القدم التي خصص ريعها لجمعية الأيتام الخيرية بالمنطقة ، ثم كرم المتعاونين مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة .

بعدها قدم اليامي هدية تذكارية لسموه تقديراً لدعمه ووقوفه مع أبنائه الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة .