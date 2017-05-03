أمير الشمالية يشرف حفل الأهالي

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عرعر- واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية ، حفل الأهالي المقام لسموه بمناسبة تعيينه أميراً للمنطقة وذلك في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بمدينة عرعر.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الدكتور متعب بن زعزوع العنزي كلمة الأهالي رحب فيها بقدومه الكريم، كما ألقى الشاعر سعد المختاري بالفصحى ، ثم القى الشاعر النشمي بشير الرويلي قصيدة نبطية .

وفي ختام الحفل شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، في العرضة السعودية .