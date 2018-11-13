أمير الشمالية يشيد بجهود تحقيق الأمن الفكري

عرعر-واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خالد بن ناصر بن حميد، الذي قدم لسموه تقريرا عن إسهامات الرئاسة العامة في تحقيق الأمن الفكري .

وأشاد سموه بما أظهره التقرير من حرص الرئاسة على أن تكون أعمالها وإسهاماتها في تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تؤكد على ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن،مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر .

من جهته أعرب بن حميد عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .