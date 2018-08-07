أمير الشمالية يقلد قائد قوة أمن المنشآت رتبته الجديدة

عرعر- البلاد

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة أمس، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد الركن سليمان بن فرج الصقيه رتبته الجديدة (عميد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته .

وهنأ سمو أمير المنطقة العميد الصقيه متمنيا له التوفيق ، مثمنا سموه الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.

من جانبه أعرب قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية ، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.