أمير القصيم : إصلاح ذات البين نبراس للعمل الخيري

بريدة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة ، المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين رئيس المحكمة العامة في بريدة الشيخ إبراهيم الحسني ، يرافقه الأعضاء الجدد المنظمين لعضوية اللجنة مؤخراً ، وهم اللواء صقر المطيري ، ورجل الأعمال ضيف الله الصالحي ، والدكتور إبراهيم الضبيب ، وعضو اللجنة المدير التنفيذي راشد الشلاش ومساعد المدير التنفيذي سالم العمري .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بهم ، مباركاً للأعضاء المنضمين الجدد في لجنة إصلاح ذات البين ، متمنياً لهم التوفيق والسداد ، وأن يكونوا حافزاً قوياً لمزيد من الجهود التي تقدمها اللجنة، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك لهم في وقتهم وجهدهم المبذول .

وحث سمو الأمير فيصل بن مشعل الأعضاء أن يكون دورهم مضاعفاً في البذل والعمل مع زملائهم أعضاء اللجنة, مشيراً إلى أن اللجنة نبراساً لكل عمل وجهد مبذول في كل مكان لتكون ذات مخرجات إيجابية لصالح ما تقوم به من أعمال خيرية وما ينتج عنها من الآثار التي تخدم المجتمع عبر الجهود الخيرة , داعياً سموه بأن يكون العمل باللجنة بلا تكلف ومع جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين , مقدماً شكره للقائمين على هذا العمل من أبناء الوطن لتحقيق تلك الأهداف النبيلة التي نستلهمها من الشريعة الإسلامية السمحة في الإصلاح بين الناس والسعي لما فيه خير ومصلحة .