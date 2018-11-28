أمير القصيم : التفكك الأسري من أخطر مهددات المجتمعات

بريدة- البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن التفكك الأسري أصبح من أخطر المهددات التي تواجه المجتمعات في العالم مشيراً إلى أن الزمن قد اختلف من الماضي إلى الحاضر وأن مسؤولية الفرد قد ارتفعت خاصة فيما يتعلق بمسؤولياته تجاه أسرته ومتابعته لها وتعزيزه لروح الترابط الأسري بين أفراد عائلته , مبيناً أن على الجميع ضرورة المساهمة في بناء جيل وأسرة متعاضدة قادرة على مواجهة الصعاب وتحمل المسؤولية .

جاء ذلك في كلمة سموه خلال الجلسة الأسبوعية لسموه مع المواطنين مساء أمس الأول في قصر التوحيد بمدينة بريدة. وقال سموه : إن على الأب والأم وأفراد الأسرة تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بتعزيز روح التكاتف داخلهم وزرع المحبة والوئام لديهم , وأن على كل فرد القيام بدور أكبر بمتابعة أفراد أسرته , فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, وأول المسؤولية للإنسان هي أسرته .

وأضاف سموه : إن على التعليم والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية وغيرها من أجهزة الدولة ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني مسؤولية كبيرة تجاه تعزيز وتوعية المجتمع في الترابط الأسري. وقدم الشيخ محمد بن سليمان المهنا ورقة بعنوان ” الترابط الأسري .. بوابة السلم الاجتماعي” وفي نهاية الجلسة ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم.